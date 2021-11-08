اخبار العالم / اخبار العراق

لغط الانتخابات وشبح الجفاف في نشرة السومرية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر لغط الانتخابات وشبح الجفاف في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = بعد ليلة صاخبة .. الكاظمي يصف محاولة اغتياله بالعمل الجبان , ويتوعد بملاحقة المنفذين.
= لغط نتائج الانتخابات يؤجل الصراع على الكتلة الأكبر , وترجيحات بتأخر تشكيل الحكومة.

= المفوضية تنتهي من العد والفرز اليدوي , وتعلن تطابع النتائج في المحطات المطعون بها.

= شبح الجفاف يهدد بلاد الرافدين .. ومزارعون يناشدون عبر السومرية بحلول عاجلة قبل فوات الاوان.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا