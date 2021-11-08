انت الان تتابع خبر لغط الانتخابات وشبح الجفاف في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بعد ليلة صاخبة .. الكاظمي يصف محاولة اغتياله بالعمل الجبان , ويتوعد بملاحقة المنفذين.
= لغط نتائج الانتخابات يؤجل الصراع على الكتلة الأكبر , وترجيحات بتأخر تشكيل الحكومة.
= شبح الجفاف يهدد بلاد الرافدين .. ومزارعون يناشدون عبر السومرية بحلول عاجلة قبل فوات الاوان.
= المفوضية تنتهي من العد والفرز اليدوي , وتعلن تطابع النتائج في المحطات المطعون بها.
= شبح الجفاف يهدد بلاد الرافدين .. ومزارعون يناشدون عبر السومرية بحلول عاجلة قبل فوات الاوان.