الحلبوسي يؤكد أهميةَ الحوار بين القوى السياسية لاستقرار البلد

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "التقى اليوم، الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري".

وبحث اللقاء، وفق البيان، "تطورات الأوضاع السياسية والأمنية، فضلاً عن نتائج الانتخابات النيابية وتفاهمات المرحلة المقبلة، كما أكد اللقاء أهميةَ الحوار بين القوى السياسية والعمل بما يسهم في استقرار البلاد".

