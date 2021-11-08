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واشنطن: قلقون لزيادة هجمات داعش في هذه الدولة

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بغداد - ياسين صفوان - أعرب الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان توم وست عن قلق بلاده إزاء ازدياد هجمات "داعش- ولاية خراسان" في أفغانستان، معوّلا على "طالبان" في النجاح بدحر التنظيم.
وقال، إن "واشنطن تستعد أيضا لجولتها المقبلة من المحادثات مع "طالبان"، لكنه لم يفصح عن تاريخ ذلك.

وأضاف: "واشنطن لا تبحث بشكل جاد إعادة فتح سفارتها في كابل في الوقت الحالي".

وتابع: "بالنظر إلى التهديد الإرهابي في أفغانستان، نريد أن تنجح طالبان في محاربة داعش. أعتقد أنهم يبذلون جهودا حثيثة جدا ضد هذا التنظيم الإرهابي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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