واشنطن: قلقون لزيادة هجمات داعش في هذه الدولة

وقال، إن "واشنطن تستعد أيضا لجولتها المقبلة من المحادثات مع "طالبان"، لكنه لم يفصح عن تاريخ ذلك.

وأضاف: "واشنطن لا تبحث بشكل جاد إعادة فتح سفارتها في كابل في الوقت الحالي".

وتابع: "بالنظر إلى التهديد الإرهابي في أفغانستان، نريد أن تنجح طالبان في محاربة داعش. أعتقد أنهم يبذلون جهودا حثيثة جدا ضد هذا التنظيم الإرهابي".