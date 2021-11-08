انت الان تتابع خبر واشنطن: قلقون لزيادة هجمات داعش في هذه الدولة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعرب الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان توم وست عن قلق بلاده إزاء ازدياد هجمات "داعش- ولاية خراسان" في أفغانستان، معوّلا على "طالبان" في النجاح بدحر التنظيم.
وقال، إن "واشنطن تستعد أيضا لجولتها المقبلة من المحادثات مع "طالبان"، لكنه لم يفصح عن تاريخ ذلك.
وأضاف: "واشنطن لا تبحث بشكل جاد إعادة فتح سفارتها في كابل في الوقت الحالي".
وتابع: "بالنظر إلى التهديد الإرهابي في أفغانستان، نريد أن تنجح طالبان في محاربة داعش. أعتقد أنهم يبذلون جهودا حثيثة جدا ضد هذا التنظيم الإرهابي".