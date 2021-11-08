لهذه الاختصاصات.. مجلس الخدمة يعلن إطلاق درجات وظيفية

وقال المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "يعلن عن إطلاق الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك لكل من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، مجلس الدولة، بيت الحكمة وهيئة المنافذ الحدودية ، حيث يشمل حملة الشهادات العليا و الخريجين الثلاثة الأوائل حصرا والمشمولين بقانوني (59) و (67) لسنة 2017 ، بعد ان تمت مصادقتها من قبل وزارة المالية".وبين، أن "الاختصاص المطلوبة هي: (دكتوراه - المحاسبة القانونيةدبلوم عالي معادل للماجستير-ضرائب، دبلوم عالي معادل للماجستير-مصارف، ماجستير-محاسبة، ماجستير-قانون، بكالوريوس-محاسبة،بكالوريوس-اقتصاد، بكالوريوس-ادارة اعمال، بكالوريوس-ادارة عامة، دكتوراه-علوم سياسية او قانون، دكتوراه-اقتصاد او علم اجتماع، دكتوراه-فلسفة او علوم اسلامية، دكتوراه-محاسبة، بكالوريوس-علوم حاسبات، بكالوريوس- قانون، كلية الهندسة مدني".وبحسب البيان، فان "فترة التقديم ستبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء المصادف 9 /11 /2021 ولمده عشرين يوما".

وأهاب المجلس، بالمتقدمين "بالتأني في ملئ الاستمارة والتأكد من جميع البيانات المطلوب تعبئتها ورفع المستندات المؤيدة للبيانات قبل إرسال الاستمارة إلى التدقيق. لان هذه الخطوة غير قابله للتراجع، وبإمكان الفئات المشمولة اعلاه التقديم من خلال استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور المسلمة لهم من قبل كلياتهم".

