المنافذ تضبط عدد من الحاويات المخالفة في ام قصر

وقالت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "تمكنت بجهود ومتابعة دقيقة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي وبناءً على المعلومات الواردة من مصادرها الخاصة من ضبط أربعة حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب".واضافت انه "بعد الكشف والتدقيق للحاويات التي تم ضبطها تبين وجود "دراجات نارية" مستعمله ممنوعة من الاستيراد".

واشارت الهيأة الى انه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

