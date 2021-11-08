رسميا.. نيوكاسل يعين إيدي هاو مديرا فنيا للفريق

وقال النادي في بيان: "يسعد نيوكاسل يونايتد تأكيد تعيين إيدي هاو مدربا جديدا للفريق حتى صيف 2024".

وكان نيوكاسل قد توصل لاتفاق مع مدربه السابق ستيف بروس على رحيله بالتراضي بين الطرفين، وذلك بعد أيام من استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي.



ولم يكن إيدي هاو، البالغ من العمر 43 عاما، يرتبط بأي نادٍ، وسبق أن قاد بورنموث بين 2012 و2020، حيث دربه في 355 مباراة، علما أنه درب بيرنلي بين 2011 و2012، وبورنموث بين 2008 و2011، ولا يملك في رصيده أي لقب.

ومن المقرر أن يلعب نيوكاسل مع برينتفورد، يوم 20 تشرين الثاني المقبل، ثم مع آرسنال.

