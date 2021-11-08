جاستن بيبر يثير جدلا واسعا بعد ظهوره مرتديا 'الحجاب'

وأثار بيبر جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية حول ما إذا كان يسخر من الإسلام والمسلمين، الأمر الذي عرضه لموجة من الانتقادات بعدما تداول صور ومقاطع فيديو وهو يرتدي "الحجاب" أثناء غنائه على المسرح.

وتفاجأ البعض من غرابة إطلالته، حيث ارتدى بنطال باللون الأبيض وتيشيرت فضفاض، ووضع الحجاب على رأسه مع نظارات شمسية سوداء.



وكتب البعض: "هذا دعينا له بالهداية راح اتحجب"!.. "المفروض تباركوا له وتهنوه على الحجاب"، "أخبروه أن الستر لم ينقص من جماله شيئا".

يذكر أن جاستن بيبر سيقوم بإحياء حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية قريبا.

