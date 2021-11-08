جامعة الدول العربية: استقالة قرداحي كانت ستنزع فتيل الازمة

وقال زكي في تصريح بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن "اللقاء مع بري كان وديا وصريحا"، مشيرا إلى أن "الهدف من زيارة بيروت ليس طرح حل لأزمة لبنان مع الخليج والتعامل مع هذا الأمر يجب أن يكون دقيقا".واضاف أن "العلاقات العربية - العربية يجب أن تكون إيجابية وجيدة ومسألة استقالة جورج قرداحي كان يمكن أن تنزع فتيل الأزمة من البداية لكن الأمور استمرت على حالها والأجواء التي استمعت إليها من الرؤساء الثلاثة حريصة على العلاقات مع الخليج".

واوضح زكي ان "انعقاد الجلسات الحكومية له مسار وهو معطل منذ فترة لأسباب معروفة ونسأل هل ستزول هذه الأسباب قريبا؟"، لافتا إلى أن "هناك علامات استفهام حول هذا الموضوع والتركيز في مهمتي اليوم هو أزمة لبنان مع الخليج".



وتابع: "سنقيم الموقف عقب العودة الى القاهرة وسنقرر حينها الخطوة القادمة في سبيل حل الأزمة الدبلوماسية والهدف من الزيارة لم يكن لإيجاد حل للأزمة فلكل دولة سيادتها بل لمحاولة تقريب وجهات النظر".