لجنة المسابقات تغير ملاعب وتوقيتات مباريات في كأس العراق

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بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-11-08 | 13:58
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قررت لجنةُ المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الاثنين، تغييرَ ملاعب وتوقيتات بعض المباريات في بطولة كأس العراق الدور 32.
وقالت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه تم تغيير ملاعب وتوقيتات بعض المباريات في بطولة كأس العراق" .
والمباريات هي:
٢- الشرطة والصوفية، تقام في ملعب الصناعة بالساعة ٢،٤٥ عصرًا بدلاً من ملعب الشعب الدولي.
٣- نوروز والنفط، تنقل من ملعب السليمانية إلى ملعب فيرمنده في المحافظة نفسها عند ٢،٤٥.
والمباريات هي:
١- القوة الجوية ونفط ميسان، تنطلق في الساعة ٢،٤٥ عصرًا بدلاً من توقيتها السابق، وتقام في ملعب القوة الجوية.
٢- الشرطة والصوفية، تقام في ملعب الصناعة بالساعة ٢،٤٥ عصرًا بدلاً من ملعب الشعب الدولي.
٣- نوروز والنفط، تنقل من ملعب السليمانية إلى ملعب فيرمنده في المحافظة نفسها عند ٢،٤٥.
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