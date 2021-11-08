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لجنة المسابقات تغير ملاعب وتوقيتات مباريات في كأس العراق

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-08 | 13:58

لجنة المسابقات تغير ملاعب وتوقيتات مباريات في كأس العراق

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قررت لجنةُ المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الاثنين، تغييرَ ملاعب وتوقيتات بعض المباريات في بطولة كأس العراق الدور 32.
وقالت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه تم تغيير ملاعب وتوقيتات بعض المباريات في بطولة كأس العراق" .

والمباريات هي:
١- القوة الجوية ونفط ميسان، تنطلق في الساعة ٢،٤٥ عصرًا بدلاً من توقيتها السابق، وتقام في ملعب القوة الجوية.


٢- الشرطة والصوفية، تقام في ملعب الصناعة بالساعة ٢،٤٥ عصرًا بدلاً من ملعب الشعب الدولي.

٣- نوروز والنفط، تنقل من ملعب السليمانية إلى ملعب فيرمنده في المحافظة نفسها عند ٢،٤٥.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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