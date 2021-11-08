لجنة المسابقات تغير ملاعب وتوقيتات مباريات في كأس العراق

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه تم تغيير ملاعب وتوقيتات بعض المباريات في بطولة كأس العراق" .

والمباريات هي:

١- القوة الجوية ونفط ميسان، تنطلق في الساعة ٢،٤٥ عصرًا بدلاً من توقيتها السابق، وتقام في ملعب القوة الجوية.



٢- الشرطة والصوفية، تقام في ملعب الصناعة بالساعة ٢،٤٥ عصرًا بدلاً من ملعب الشعب الدولي.

٣- نوروز والنفط، تنقل من ملعب السليمانية إلى ملعب فيرمنده في المحافظة نفسها عند ٢،٤٥.

