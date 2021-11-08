في واسط.. الفياض يشرف على توزيع المنح العقارية لعائلات الشهداء

وقال الحشد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الفياض "وصل الى محافظة واسط للاشراف على توزيع المنح العقارية لعوائل الشهداء في المحافظة".

وبحسب البيان، فأنه "من المقرر ان يلقي الفياض كلمة خلال حفل توزيع المنح العقارية لعوائل شهداء الحشد في واسط والمقام برعاية مؤسسة الشهداء".

