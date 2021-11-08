انت الان تتابع خبر في واسط.. الفياض يشرف على توزيع المنح العقارية لعائلات الشهداء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، وصول رئيس الهيئة فالح الفياض إلى محافظة واسط؛ للاشراف على توزيع المنح العقارية لعائلات الشهداء.
وقال الحشد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الفياض "وصل الى محافظة واسط للاشراف على توزيع المنح العقارية لعوائل الشهداء في المحافظة".
وبحسب البيان، فأنه "من المقرر ان يلقي الفياض كلمة خلال حفل توزيع المنح العقارية لعوائل شهداء الحشد في واسط والمقام برعاية مؤسسة الشهداء".
وبحسب البيان، فأنه "من المقرر ان يلقي الفياض كلمة خلال حفل توزيع المنح العقارية لعوائل شهداء الحشد في واسط والمقام برعاية مؤسسة الشهداء".