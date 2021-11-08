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الحكم على كاهن بالسجن بعد اغواء عدد من الفتيان

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بغداد - ياسين صفوان - اصدر القضاء الروسي، اليوم الاثنين، حكما على كاهن في أقصى شرق روسيا، بالسجن 18 عاما في قضية إغواء 53 فتى منذ العام 2007.
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مكتب المدعي الاقليمي انه "تم اعتقال الراهب الكاهن سبيريدون "يوري أبراموف" في نهاية عام 2019 بعد أن أبلغ أحد السكان المحليين لجنة التحقيق الروسية بوجود شبهات حول رئيس كنيسة النبي إيليا في قرية أمورزت الواقعة بمنطقة الحكم الذاتي اليهودي".

واضاف انه "بعد اعتقال الكاهن، تم خلال تفتيش منزله العثور على مجموعة من المواد "بعيدة كل البعد عن الأغراض الروحية"، حسب المصدر".

واشار المكتب الى ان "التحقيق كشف أن مساعد الكاهن، قارع الأجراس سيرغي موس، شاركه في إغواء الأطفال، وقضت المحكمة بسجنه لمدة 12 عاما".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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