الحكم على كاهن بالسجن بعد اغواء عدد من الفتيان

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مكتب المدعي الاقليمي انه "تم اعتقال الراهب الكاهن سبيريدون "يوري أبراموف" في نهاية عام 2019 بعد أن أبلغ أحد السكان المحليين لجنة التحقيق الروسية بوجود شبهات حول رئيس كنيسة النبي إيليا في قرية أمورزت الواقعة بمنطقة الحكم الذاتي اليهودي".واضاف انه "بعد اعتقال الكاهن، تم خلال تفتيش منزله العثور على مجموعة من المواد "بعيدة كل البعد عن الأغراض الروحية"، حسب المصدر".

واشار المكتب الى ان "التحقيق كشف أن مساعد الكاهن، قارع الأجراس سيرغي موس، شاركه في إغواء الأطفال، وقضت المحكمة بسجنه لمدة 12 عاما".

