انت الان تتابع خبر بسبب كورونا..طلبة الجامعات يطالبون بامتحان دور ثالث والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - طلبة جامعيون يتظاهرون امام وزارة التعليم العالي للمطالبة بامتحان دور ثالث مراعاة للظروف الصحية وجائحة كورونا

للمطالبة بدورٍ ثالث تظاهرت مجموعة من طلبة الجامعات امام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد ان تعرضوا للاصابة بفيروس كورونا هم وذووهم خلال ايام الامتحانات النهائية



تنوعت طرق الامتحان المتخذة من قبل وزارة التعليم العالي مابين الحضوري والالكتروني وهذا ما ماكان عائقا امام اداء بعض الطلبة للامتحان بسبب اصابة بعضهم وانقطاع الانترنت عن البعض الاخر، كما عبر المتظاهرون منهم

يبدو ان جائحة كورونا قد ساهمت برسوب العديد من الطلبة كما عبر المتظاهرون هنا لذلك ينتظر اغلبهم دورا ثالثا للالتحاق بزملائهم