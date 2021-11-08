المالية: إستعادة أكثر من ألف عقار تم التجاوز عليها

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بتوجيه مباشر من قبل وزير المالية علي عبد الأمير علاوي وبمتابعة حثيثة من قبل دائرة عقارات الدولة، تمكنت الدائرة من استعادة ما يقارب أكثر من (1000) ألف عقار عائد للدولة العراقية التي كان يشغلها أشخاص متجاوزين على المال العام من جهات مختلفة".وأضاف البيان، أن "الإجراء يندرج ضمن خطة الوزارة الخاصة باستعادة كافة العقارات المتجاوز عليها بالتنسيق مع هيئة النزاهة ودائرة التسجيل العقاري".

وتابع: "علماً ان خطة استعادة تلك العقارات تستهدف جميع الأملاك التي ترجع عائديتها للدولة العراقية في داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع وزارة الخارجية ".

وبين، أن "هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تبنتها الورقة البيضاء في تعظيم جانب الإيرادات العامة والحد من حالات استغلال موارد الدولة".

