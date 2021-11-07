واشنطن غاضبة من الاعتداء على الكاظمي

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "تلقّى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعرب فيه عن غضبه وقلقه العميقين من حادث الاعتداء الجبان على رئيس مجلس الوزراء، الذي عدّه اعتداءً على العراق وسيادته، وليس على رئيس الحكومة فحسب".وأعرب بلينكن أيضاً، عن "تقدير الولايات المتحدة الأمريكية العالي للنهج القيادي للكاظمي، وشجاعته في مواجهة التحديات الصعبة التي تواجه البلد، وتهدد أمنه واستقراره".

وأكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الأمريكي "حرصهما على الالتزام بتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم مصالح شعبيهما".

