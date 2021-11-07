التحالف الدولي يدين محاولة اغتيال الكاظمي

وقال التحالف في تغريدة عبر تويتر، "ندين هجوم الطائرة بدون طيار الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس، ونشعر بالارتياح لأنه لم يصب بأذى".

وأضاف، أن "العراق عضو حيوي في التحالف الدولي يعمل بلا كلل من أجل هزيمة داعش".



وأكد "التحالف يقف مع العراق".