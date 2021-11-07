تركيا توضح للعراق سبب بناء السدود

وقال الاعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الاعرجي بحث مع غوناي "آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".وأشار السفير التركي، خلال اللقاء، إلى أن "الحكومة التركية أصدرت بيان احتجاج على محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في منزله بالمنطقة الخضراء".

كما تناول اللقاء، وفق البيان، "أهمية استمرار تنسيق البلدين حول ملف المياه، حيث أكد السفير التركي أن الغرض من بناء السدود التركية هو للسيطرة على هدر المياه، وليس تجفيف الأنهر".

من جانبه أشار الأعرجي، إلى "مدى التنسيق العالي بين الحكومتين، لتذليل العقبات في الملفات المشتركة، مشددا على أهمية استمرار التواصل بين بغداد وأنقرة، للوصول إلى صيغ مشتركة بشأن ملف المياه".

