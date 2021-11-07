الاسدي: استهداف منزل الكاظمي يكشف عن وجود اجندات خارجية

بغداد - ياسين صفوان - قال رئيس تجمع السند الوطني، احمد الاسدي، اليوم الاحد، ان استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر مدان ومستنكر.

وذكر الاسدي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "استهداف منزل الكاظمي يكشف بشكلٍ واضح عن وجود أجندات خارجية تعمل على زعزعة أمن واستقرار العراق من خلال التلاعب السيبراني بنتائج الانتخابات حيناً واستهداف المتظاهرين السلميين حيناً آخر ثم استهداف منزل رئيس الوزراء من أجل خلط الأوراق ودفع البلاد الى الفوضى".



وأضاف، إن "اليوم نحتاج الى صوت العقل والحكمة لتفويت الفرصة على الأعداء والمغرضين وليكن العراق واستقراره ومصلحة شعبه همنا الاول للوقوف بوجه مشاريع الفتنة وإثارة الفوضى"، مردفا "المجد للعراق ولقواته المسلحة الباسلة ولحشده الشعبي وحمى الله العراق وشعبه من كل سوء".

