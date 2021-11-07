الحلبوسي: استهداف رئيس الوزراء تهديد حقيقي للأمن ويسعى للفوضى

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، ان استهداف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تهديد حقيقي للأمن ويسعى للفوضى.

وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، "ما جرى فجر هذا اليوم من استهداف لمنزل رئيس مجلس الوزراء يشكل تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار في البلاد، وهو فعل مستنكر وغير مسؤول ويسعى للفوضى".

واضاف، "دعوتنا المخلصة إلى الجميع للعمل بشكل جاد من أجل تفويت الفرصة على أعداء العراق والعبور بالوطن إلى ضفة الأمان".