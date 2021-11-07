بعد محاولة اغتياله.. الكاظمي يستقبل رئيس الجمهورية

بغداد - ياسين صفوان - استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، رئيس الجمهورية برهم صالح.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح دان الاعتداء الإرهابي الجبان الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مستنكراً "هذه الأفعال المفلسة التي تحاول زعزعة أمن العراق واستقراره".



من جهته جدّد الكاظمي تأكيداته على "المضي قدماً في كل ما من شأنه إصلاح الأوضاع على مختلف الصعد، وحماية المسارات الدستورية والقانونية".