رئيس حزب القوات اللبنانية يعلق على محاولة اغتيال الكاظمي: هذه اسبابها

أستنكر أشد الاستنكار محاولة الاغتيال التي تعرّض لها فجر اليوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظميليس لسبب إلا لأنه أشرف على تنظيم انتخابات حرة، نزيهة وشفافة، ولأنه يعمل على الوصول الى دولة فعلية حقيقية في العراق. (1/3)بكل أسف ما زال البعض مصرا كما في العراق كذلك في دول أخرى في المنطقة على مواجهة الإرادة الشعبية بالعنف والإكراه ومحاولات الاغتيال. (2/3)

لم يبن الاغتيال والعنف يوما مجتمعا او دولة. وفي هذه المناسبة أتمنى للسيد الكاظمي دوام السلام والأمان، وللعراق الشقيق خروجا سريعا من الدوامة التي ما زال يتخبط فيها في السنوات الأخيرة. (3/3)

