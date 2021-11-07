مقتل ثلاثة أشخاص بتفجيرات شرقي أفغانستان

بغداد - ياسين صفوان - أفادت إذاعة Salam Watandar الأفغانية، بأن ثلاثة أشخاص على الأقل، لقوا حتفهم، في تفجيرات اليوم الأحد في مدينة جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار شرقي أفغانستان.

ووفقا لمعطيات المحطة، وقع انفجاران بالقرب من مركز شرطة المدينة، وبعد ذلك بدأ تبادل إطلاق النار بين عناصر طالبان التي سيطرت على السلطة في هذه الدولة، ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي الناشطين في أفغانستان.





وأشارت المحطة، إلى أن هناك قتيلين من عناصر الشرطة المحلية.