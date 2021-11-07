الرئيس الفلسطيني يدين محاولة اغتيال الكاظمي ويؤكد رفضه القاطع للإرهاب

وأعرب عباس، عن تضامن دولة فلسطين وشعبها مع العراق وشعبها الشقيق، مشددًا على رفضه لأية اعتداءات تستهدف أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

كما شدد الرئيس الفلسطيني، على إدانة بلاده ورفضها القاطع للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أينما كان، وأيًا كان مرتكبه.



وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.