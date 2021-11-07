انت الان تتابع خبر بيان رسمي من إيران بشأن استهداف الكاظمي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصدرت إيران، اليوم الأحد، بيانا رسميا دانت فيه محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان ورد لـ الخليج 365، "ندين استهداف الكاظمي ونؤكد موقفنا الثابت بدعم الأمن والاستقرار في العراق".
وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.
وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.