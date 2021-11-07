بيان رسمي من إيران بشأن استهداف الكاظمي

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان ورد لـ الخليج 365، "ندين استهداف الكاظمي ونؤكد موقفنا الثابت بدعم الأمن والاستقرار في العراق".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.

