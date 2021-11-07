ضبط 3 حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الأوسط

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "هيأة المنافذ الحدودية، تمكنت بجهود ومتابعة دقيقة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط وبناءً على المعلومات الواردة من مصادرها الخاصة ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الامنية الواردة من مركز شرطة الكمارك من ضبط ثلاثة حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب".وأضاف، إنه "وبعد الكشف والتدقيق للحاويات التي تم ضبطها تبين وجود (مستلزمات طبية) مخبأة خلف كارتون ورق طباعة و حاوية نفايات والأخرى تحتوي على (دراجات نارية) مستعمله ممنوعة من الاستيراد".

وأكد البيان، "تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

