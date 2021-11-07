بيان هام من المجلس الوزاري للأمن الوطني بشأن محاولة اغتيال الكاظمي

بغداد - ياسين صفوان - أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الاحد، انه سيعمل بثبات للكشف عن المتورطين باستهداف منزل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف الليلة الماضية منزل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بهدف اغتيال، يعد استهدافاً خطيراً للـدولة العراقية على يد جماعات مسلحة مجرمة قرأت ضبط النفس والمهنية العالية التي تتحلى بها القوات الأمنية والعسكرية ضعفاً؛ فتجاوزت على الدولة ورموزها، واندفعت إلى التهديد الصريح للقائد العام وللقوات الامنية".

واضاف البيان، "لقد آلت قواتنا البطلة على نفسها أن تحمي أمن العراق وسيادته أمام كل من تسول له نفسه تحدي الدولة، وستقوم بواجبها الوطني في ملاحقة المعتدين ووضعهم أمام العدالة، كما فعلت خلال سنوات من الحرب على الإرهاب والانتصار عليه".

وتابع، "ستعمل أجهزتنا الأمنية بكل ثبات؛ للكشف عن الجهات المتورطة في هذا الفعل الإرهابي، والقبض عليها، وتقديمها إلى المحاكمة العادلة".

واختتم البيان بالقول، " إن من يظن أن يد قواتنا لا تصل إليه فهو واهم، وليس هناك كبير أمام القانون، وليس هناك كبير على العراق".