المالكي يعلق على استهداف منزل الكاظمي بطائرة مسيرة

بغداد - ياسين صفوان - أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاحد، ان استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عمل مرفوض ومدان.

وقال المالكي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، "استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عمل مرفوض ومدان فهو تصعيد في الوضع الامني العام الذي يعاني من تحديات وخروقات متزايدة"، داعيا الى الى "معالجة الامور بحكمة وروية بعيدا عن العنف وندعو الى الشعور بالمسؤولية والهدوء ومنح العقلاء من السياسيين فرصة معالجة الامور بعيدا عن ردود الافعال المتشنجة".

واضاف، "نؤكد على استمرار التحقيقات النزيهة في احداث الايام الماضية من قتل المعتصمين واستخدام مفرط للقوة".

وتابع، ان "واجب الجميع هو ابعاد اجواء التوتر الامني والالتزام بالاساليب الديمقراطية الدستورية وليعلم الجميع ان الايادي الارهابية و اعداء العراق ينتظرون هذه الفرص لادامة القلق الامني واستهداف العراق واهله ومنع بناء الدولة ومؤسساتها الدستورية وضرب استقرارها وديمومتها والعودة بالعراق الى الحقبة الظلماء".