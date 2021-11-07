العبادي عن محاولة اغتيال الكاظمي: لسنا في ساحة قتال 'يا سادة'!

وقال العبادي في تدوينة على تويتر تابعتها الخليج 365، "أدين الإعتداء "المشبوه" الذي استهدف الكاظمي، وأدعو للحذر من خلط الأوراق".

وأضاف، إنه "بالامس قتل المتظاهرين السلميين واليوم استهداف رئيس الوزراء، لسنا في ساحة قتال يا سادة!! المرحلة حرجة، واليقظة وضبط النفس ضرورة، والحوار والتفاهم والتضامن غدت قضايا وجودية للدولة".



وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.