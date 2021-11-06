نينوى.. اعتقال 24 شخصاً من عوائل 'داعش' قادمين من سوريا

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت فرقة 15 في الجيش بمحافظة نينوى، السبت، عن اعتقال 24 شخصاً من عوائل "داعش" قادمين من سوريا.

وقالت الفرقة في بيان، إنه "تم مشاهدة حركة أشخاص بواسطة الكاميرا الحرارية في الجانب السوري قرب قرية الأبطخ التابعة الى ناحية ربيعة والمحاذية الى الشريط الحدودي مع سوريا وعلى الفور تم الإيعاز الى قوة الكمين الموجودة وفور إجتيازهم الحدود جرى إعتقالهم وتبين بأنهم (24) شخصاً يحملون الجنسية العراقية ومن سكنة الموصل".

وأضاف البيان أنه "تبين بأنهم من عوائل داعش الإرهابي وقد غادروا العراق عام 2015 وهم 5 نساء و 19 طفلاً"، مشيراً الى "تسليمهم الى مركز الشرطة بعد تدقيق المعلومات بصددهم بالتنسيق مع المصادر والوكالات الأمنية".