اعتقال ستة عناصر من 'داعش' في محافظات عدة

بغداد - ياسين صفوان - أعلن جهاز مُكافحة الإرهاب، السبت، عن اعتقال ستة عناصر من "داعش" في عدد من المحافظات.

وقال الجهاز في بيان، إن "أبطال الجهاز تمكنوا وبعملية نوعية نفذت بتوقيت واحد من الإطاحة بـ(٣) إرهابيين داخل مُحافظة الأنبار غربي البلاد".

وأضاف أن "البواسل في جهاز مُكافحة الإرهاب نفذوا عمليتين مُتفرقتين في مُحافظتي بغداد وصلاح الدين أسفرتا عن إلقاء القبض على عُنصرين من بقايا عصابات الكفر الإرهاب (داعـش)"، مؤكداً "إلقاء القبض في ديالى على عُنصرين أحدهم إرهابي ينتمي لعصابات داعـش والآخر نصاب ينتحل صفة عقيد بجهاز مُكافحة الإرهاب كان يبتز المواطنين على أموال لأغراض التعيين".