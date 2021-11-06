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ريمونتادا تاريخية لسيلتا فيغو أمام برشلونة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-06 | 18:17

ريمونتادا تاريخية لسيلتا فيغو أمام برشلونة

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سقط فريق برشلونة في فخ التعادل أمام نظيرة سيلتا فيغو، بنتيجة (3-3)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في إطار الجولة الـ13 من عمر مسابقة على ملعب بالايدوس.
وجاء هدف برشلونة الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق اللاعب لأنسو فاتي، وفي الدقيقة 18 سجل سيرجيو بوسكيتس الهدف الثاني لبرشلونة، ومع الدقيقة 34 سجل ممفيس ديباي الهدف الثالث للبلوغرانا.

وفي الدقيقة 52 سجل إياغو أسباس هدف تقليص الفارق لسيلتا فيغو، فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 74 عبر مانويل نوليتو، ليختتم مهرجان الأهداف اللاعب إياغو أسباس عند الدقيقة 93 مدركاً هدف التعديل لصالح فريقه سيلتا.


وبهذه النتيجة، وصل رصيد برشلونة إلى النقطة 17 في المركز التاسع بجدول ترتيب الليغا، بينما وصل رصيد سيلتا فيغو عند النقطة الـ12 محتلا المركز الـ14.

ويتولى مهمة قيادة برشلونة المدرب سيرجي باراخوان، حيث سيصل تشافي هيرنانديز إلى كتالونيا اليوم السبت مع تقديمه مدرباً جديداً للنادي، يوم الاثنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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