الحكيم والمطلك يؤكدان ضرورة تجنب الإنسداد السياسي

وقال مكتب الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "بحث مع المطلك مستجدات المشهد السياسي العراقي ونتائج الإنتخابات الأخيرة وتطورات موقف القوى المعترضة عليها".

وأكد الحكيم، أن "التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي حق كفله الدستور العراقي للجميع ومسؤولية القوات الأمنية توفير الحماية للمحتجين، داعياً الجميع إلى التهدئة وتجنب التصعيد وتغليب مصلحة العراق وشعبه على كل المصالح الأخرى".



وجدد الحكيم، وفق البيان، "موقفه الداعي إلى النظر بكل الطعون والشكاوى من قبل المفوضية او المؤسسة القضائية وإنصاف القوى المعترضة، مشددا على ضرورة تقديم الحكومة الخادمة لشعبها وتجنب الإنسداد السياسي الذي سيعود سلبا على المواطن وحياته اليومية".