انت الان تتابع خبر لأول مرة.. إصابات كورونا اليومية تتخطى الـ41 ألفا في روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 41335 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 40735 إصابة في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (6880 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3138 حالة) ومقاطعة موسكو (3085 حالة) ومقاطعة سامارا (1621 حالة).



وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 1188 حالة وفاة جديدة، مقابل 1192 وفاة أمس، فيما تماثل 29201 مريض للشفاء.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و755930 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 245635 حالة وفاة وسبعة ملايين و535172 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 212.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 524 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.



وتلقى أكثر من 60 مليون شخص في البلاد حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 57.2 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ48%.

وبدأ في عموم روسيا أواخر الشهر الماضي سريان عطلة رسمية عن العمل مدفوعة الأجر مفروضة حتى السابع من نوفمبر، في مسعى للحد من تفشي كورونا.

