البوشي: تكتيك المنتخب السوري بات واضحا ومكشوفا للجهاز الفني للمنتخب العراقي

قال المدرب السوري، مهند البوشي، اليوم السبت، إن مواجهة منتخب بلاده للعراق، المقررة الخميس المقبل ضمن الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2022، مهمة ومصيرية.

وأضاف البوشي، في تصريحات تابعتها الخليج 365، "المباراة صعبة، ولن يتحقق الفوز بسهولة.. المنتخب العراقي لديه 3 نقاط، وهو يبحث عن الانتصار للعودة لأجواء المنافسة، ولذا سيقاتل بينما الفرصة الأخيرة لنسور قاسيون، هي المنافسة على المركز الثالث والتأهل للملحق الآسيوي".

وتابع: "يجب أن يدخل المنتخب السوري المباراة، بتكتيك مختلف عن مبارياته الأربع السابقة، لأنه بات واضحا ومكشوفا للجهاز الفني للمنتخب العراقي وعلى المنتخب السوري اللعب مهاجما، لأن التعادل سيكون بطعم الهزيمة وأي هدف مباغت ومبكر سيربك الحسابات، لذا التأمين الدفاعي مهم للغاية أيضا".

وأكمل: "أتوقع الفوز بفارق هدفين، وذلك بعد تألق لاعبينا مع أنديتهم، وتحديدا عمر السومة وعمر خريبين ومحمود المواس وإياز عثمان، وهم بكل تأكيد أسلحة قوية".

وختم: "على الجماهير والنقاد في سوريا عدم التشاؤم، يجب أن ندعم المنتخب ونرفع معنويات لاعبيه، خاصةً قبل مباراة هي الأهم في التصفيات.. فالفوز سيرفع سقف الطموحات، أما التعادل أو الهزيمة فسيجعلانا رسميا خارج الحسابات".