'مبالغ كبيرة'.. مكافحة الاجرام تعلن الإطاحة بسارق ومزور في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، القبض على متهم بسرقة 19 الف دولار، وآخر مزور سند عقاري بقيمة 60 مليون دينار عراقي.

وذكرت المكافحة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الكرادة، تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (19) ألف دولار من داخل أحدى الدور السكنية في منطقة الكرادة حيث تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".



إلى ذلك ، "ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام الخضراء القبض على متهم لقيامه بتزوير سند عقاري بقيمة (60) مليون دينار عراقي وبيعه ضمن منطقة الغزالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 298 من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل، بحسب البيان".

