انت الان تتابع خبر تشافي يعلق على تعيينه مدربًا لبرشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال تشافي قبل سفره من الدوحة إلى برشلونة : "إنه التحدي الأكبر في مسيرتي، أنا سعيد جدًا بأن أعود إلى الوطن، وإلى برشلونة، إنه تحدٍ كبير".وأضاف المدرب الشاب: "سنعمل إلى أقصى حد، نحن برشلونة، نحن في أفضل نادٍ في العالم، وأفضل نادٍ في العالم يجب أن يفوز، ولا يمكن التعادل أو الخسارة".وتابع: "سنحاول أن نجعل اللاعبين سعداء، وعلينا أن نعمل بجد وأهداف واضحة لمحاولة الفوز، وبالطبع أنا إيجابي للغاية، وسيتعين علينا العمل بجد لجعل الأمور تسير على ما يرام".

وأتم تشافي: "أنا ممتن جدًا لبرشلونة، لقد جاءوا إلى الدوحة، وكان علينا إنهاء العقد، وكان هناك بند وقام كلانا بدوره، وممتن للنادي".

وعما يريد فعله بعد الاتفاق قال تشافي: "أول شيء يجب فعله هو التحدث إلى اللاعبين، وشرح مجيئي، والعمل الجاد.، وأن نكون فريقًا، وسنعمل في مجموعة بحماس كبير، ومتشوق للقيام بالأشياء بشكل جيد".



ووجه تشافي، البالغ من العمر 41 عامًا، الشكر لسيرجي بارخوان، المدير الفني المؤقت لبرشلونة وقال: |أريد أن أشكره على كل العمل الذي يقوم به".

وبسؤاله عن العمل مع زملائه السابقين في برشلونة قال تشافي: "تدريب الأصدقاء ميزة، إنها نقطة إيجابية، أعرف كيف يتدربون وأعرف كيف هم، أراها ميزة".

وكان برشلونة أعلن أن تشافي سيتولى تدريب الفريق الأول بموجب عقد بين الطرفين حتى يونيو 2024.

وجاء تعيين تشافي مدربًا لبرشلونة بعد إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان، الذي تلقى خسارتين متتاليتين في الدوري الإسباني أمام ريال مدريد (1/2)، وأمام رايو فاليكانو (0/1).

ومن المقرر أن يقدم برشلونة مدربه الجديد تشافي، يوم غد الإثنين، والمؤكد أن سيرجي بارخوان سيقود الفريق أمام سيلتا فيغو، اليوم الأحد، في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني على ملعب بالايدوس.

وستكون أول مباراة لتشافي مع برشلونة كمدرب أمام إسبانيول في ديربي برشلونة، يوم 20 نوفمبر الحالي.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة من 11 مباراة، في حين حصد 6 نقاط من فوزين في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

