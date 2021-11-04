انت الان تتابع خبر أمير سعودي: الإيرانيون إذا تمكنوا لن يرحموا أحداً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نشر الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود تغريدة عبر "تويتر" انتقد فيها ما وصفه المدافعين عن المشروع الإيراني، مؤكدا أنهم "لا يدركون خطورته".
وقال: "بعض الساسة والإعلاميين والمثقفين يدافعون عن المشروع الإيراني في المنطقة نكاية وكرها في السعودية دون إدراك الخطر الذي يشكله ذلك على الأمة العربية والإسلامية".
وأضاف: "إذا تمكنوا (الإيرانيون) لن يرحموا أحد وما يحدث في سوريا والعراق واليمن من نهب وقتل وتهجير خير دليل... اصحوا قبل أن تندموا في وقت لا ينفع فيه الندم".