أمير سعودي: الإيرانيون إذا تمكنوا لن يرحموا أحداً

وقال: "بعض الساسة والإعلاميين والمثقفين يدافعون عن المشروع الإيراني في المنطقة نكاية وكرها في السعودية دون إدراك الخطر الذي يشكله ذلك على الأمة العربية والإسلامية".

وأضاف: "إذا تمكنوا (الإيرانيون) لن يرحموا أحد وما يحدث في سوريا والعراق واليمن من نهب وقتل وتهجير خير دليل... اصحوا قبل أن تندموا في وقت لا ينفع فيه الندم".