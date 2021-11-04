ميسي يستنجد بطبيب رونالدو

وبحسب موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن ميسي تواجد في العاصمة مدريد اليوم الخميس، من أجل بدء عملية التأهيل في إحدى عيادات العلاج الطبيعي بمدريد.

وأضاف أن ميسي سيخضع للعلاج تحت قيادة خواكين جوان، طبيب العلاج الطبيعي الشهير، مؤكدة أن ليو يعرفه جيداً لا سيما وأنه عالجه بالفعل في عام 2015 عندما عانى من إصابة في الرباط الجانبي.

