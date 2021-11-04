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ميسي يستنجد بطبيب رونالدو

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-04 | 21:05

ميسي يستنجد بطبيب رونالدو

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كشف تقرير صحفي، اليوم الخميس، سبب تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، في العاصمة الإسبانية مدريد، في الساعات الماضية.
وبحسب موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن ميسي تواجد في العاصمة مدريد اليوم الخميس، من أجل بدء عملية التأهيل في إحدى عيادات العلاج الطبيعي بمدريد.

وأضاف أن ميسي سيخضع للعلاج تحت قيادة خواكين جوان، طبيب العلاج الطبيعي الشهير، مؤكدة أن ليو يعرفه جيداً لا سيما وأنه عالجه بالفعل في عام 2015 عندما عانى من إصابة في الرباط الجانبي.


ولفت الموقع إلى أن خواكين سبق له أن عالج نجم السابق ومانشستر يونايتد الحالي، بالإضافة لأنسو فاتي نجم البارسا.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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