انت الان تتابع خبر ميسي يستنجد بطبيب رونالدو والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-11-04 | 21:05
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كشف تقرير صحفي، اليوم الخميس، سبب تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، في العاصمة الإسبانية مدريد، في الساعات الماضية.
وبحسب موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن ميسي تواجد في العاصمة مدريد اليوم الخميس، من أجل بدء عملية التأهيل في إحدى عيادات العلاج الطبيعي بمدريد.
وأضاف أن ميسي سيخضع للعلاج تحت قيادة خواكين جوان، طبيب العلاج الطبيعي الشهير، مؤكدة أن ليو يعرفه جيداً لا سيما وأنه عالجه بالفعل في عام 2015 عندما عانى من إصابة في الرباط الجانبي.
ولفت الموقع إلى أن خواكين سبق له أن عالج كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد الحالي، بالإضافة لأنسو فاتي نجم البارسا.
وأضاف أن ميسي سيخضع للعلاج تحت قيادة خواكين جوان، طبيب العلاج الطبيعي الشهير، مؤكدة أن ليو يعرفه جيداً لا سيما وأنه عالجه بالفعل في عام 2015 عندما عانى من إصابة في الرباط الجانبي.
ولفت الموقع إلى أن خواكين سبق له أن عالج كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد الحالي، بالإضافة لأنسو فاتي نجم البارسا.
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