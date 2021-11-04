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أسعار النفط تمحو مكاسبها وتهوي بعد قرار سعودي

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بغداد - ياسين صفوان - هوت أسعار النفط اليوم الخميس ماحية مكاسب حققتها في وقت سابق، بعد تقرير قناة سعودية أفاد بأن إنتاج المملكة من النفط سيتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا، وذلك لأول مرة منذ بدء .
وجاء تقرير قناة "العربية" بعد اتفاق أعضاء مجموعة "أوبك+" على التمسك بالخطة المتفق عليها سابقا لرفع الإنتاج التدريجي.

وهبط خام برنت 1.45 دولار بما يعادل 1.8 بالمئة ليبلغ سعر التسوية 80.54 دولار للبرميل.


وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.05 دولار أو 2.5 في المئة ليبلغ عند التسوية 78.81 دولار للبرميل، نزولا من أعلى مستوى عند 83.42 دولار.

ومنذ إغلاق يوم الثلاثاء، انخفض برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو خمسة بالمئة وستة في المئة على الترتيب.

واتفقت "أوبك+" في اجتماع اليوم الخميس على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا من ديسمبر المقبل، وذلك رغم دعوات من الولايات المتحدة لمزيد من الإمداد لكبح الأسعار.


ورفضت دعوات لزيادة إمدادات النفط بوتيرة أسرع من جانب "أوبك+"، لكن تقرير "العربية" قال إن الإنتاج السعودي سيبلغ عشرة ملايين برميل يوميا في ديسمبر.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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