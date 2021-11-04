عمليات بغداد تعلن اعتقال 'إرهابي' غربي العاصمة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، عن اعتقال "إرهابي" غربي العاصمة.

وقال إعلام عمليات بغداد في بيان إنه "بإشراف ومتابعة من اللواء الركن قائد المقر المتقدم لقيادة عمليات بغداد/ الكرخ قوة من اللواء (٢٤) فرقة المشاة السادسة بأمرة ضابط استخبارات اللواء وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات ابو غريب تتمكن من اعتقال إرهابي بعد رصد تواجده ضمن منطقة (حميد شعبان) غربي بغداد".

وأضاف البيان أن "المتهم مطلوب وفق الماده ١/٤ ارهاب، والصادرة بحقه مذكرة قبض من محكمة تحقيق الرمادي".