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بالفيديو: سرقة غريبة من نوعها في منطقة الزعفرانية

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بغداد - ياسين صفوان - في منطقة الزعفرانية صاحب منفذ لتوزيع الرواتب يتعرض لسرقة غريبة من نوعها بعد ان طلب منه شخصان فتح الخزنة ليسرقانها امام عينية من دون ان يعترض.
سرقة بارادة المسروق تتعدد وسائل السرقة في الاونة الاخير لكن ان يقوم شخصان بالطلب من صاحب منفذ في منطقة الزعفرانية ببغداد بفتح الخزينة المالية وسرقة الاموال بمساعدته دون شعوره بذلك في حادثة وصفت بالغريبة.

كاميرات المراقبة وثقت عملية السرقة التي انصدم بها المسروق، بعد دقائق من خروج هولاء الاشخاص الذين على ما يبدو قد احتالوا على كثيرين بالطريقة نفسها.

اكثر من ثلاثة الاف دولار خسارة صاحب هذا المنفذ الذي تحدث عن ارتفاع حالات السرقة من هذا النوع وانتشارها في بغداد بعد تسجيل مواقع التواصل الاجتماعي عدة حالات مماثلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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