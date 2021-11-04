بالفيديو: سرقة غريبة من نوعها في منطقة الزعفرانية

سرقة بارادة المسروق تتعدد وسائل السرقة في الاونة الاخير لكن ان يقوم شخصان بالطلب من صاحب منفذ في منطقة الزعفرانية ببغداد بفتح الخزينة المالية وسرقة الاموال بمساعدته دون شعوره بذلك في حادثة وصفت بالغريبة.كاميرات المراقبة وثقت عملية السرقة التي انصدم بها المسروق، بعد دقائق من خروج هولاء الاشخاص الذين على ما يبدو قد احتالوا على كثيرين بالطريقة نفسها.

اكثر من ثلاثة الاف دولار خسارة صاحب هذا المنفذ الذي تحدث عن ارتفاع حالات السرقة من هذا النوع وانتشارها في بغداد بعد تسجيل مواقع التواصل الاجتماعي عدة حالات مماثلة.