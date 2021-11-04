انطلاق فعاليات مهرجان المربد الدولي

بغداد - ياسين صفوان - انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات مهرجان المربد الدولي بنسخته الرابعة والثلاثين في محافظة البصرة.



وشهد مطار البصرة أمس الأربعاء، وصول الوفود العربية والدولية المشاركة في مهرجان المربد (دورة الشاعر إبراهيم الخياط).

ويعد مهرجان المربد أهم حدث شعري عراقي، وتعود دورته الأولى إلى العام 1971 وجرت العادة أن يُقام في العاصمة بغداد، لكن بعد العام 2003 نُقل المهرجان إلى البصرة لما تتمتع به المدينة من عمق حضاري ومكانة ثقافية وأدبية رفيعة على المستوى العربي.

ويقتبس المهرجان الشعري عنوانه من سوق المربد، وهي أشبه بسوق عكاظ قبل الإسلام، وتحولت خلال العصر الأموي إلى ملتقى للشعراء والأدباء والنحاة الذين كانوا يجتمعون فيها وينظمون مناظرات شعرية وحلقات نقاشية وفكرية.