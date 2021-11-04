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توريس: محمد صلاح الأفضل في العالم

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بغداد - ياسين صفوان - وقال توريس عن رأيه في الفرعون المصري خلال حواره مع تلفزيون "": "100% هو الأفضل حاليًا في العالم، لا أعتقد هذا الموسم فقط، بل كان ذلك في آخر موسمين أو ثلاثة مواسم، لأنه كان مذهلًا أيضًا فيهم".

واضاف انه "يمكنك أن ترى أنه يحطم كل الأرقام القياسية ويواصل تسجيل الأهداف، نتحدث أحيانًا وأنا سعيد حقًا من أجله لأنني رأيته عندما انتقل إلى إنجلترا في البداية مع ، كان الأمر صعبًا عليه، لكنه شخص رائع ولاعب مميز، وهو ما أُثبته أمام العالم".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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