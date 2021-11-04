انت الان تتابع خبر ارتفاع اسعار النفط بالتزامن مع اجتماع 'اوبك+' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مدعومة بتوقعات بأن مجموعة "أوبك+" ستستمر باستراتيجيتها الحالية، بطرح 400 ألف برميل إضافي يوميا في السوق في الشهر الأخير من العام الجاري.