انخفاض في الوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "كوادرها سجلت 1152 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن شفاء 1839 مصاب".

وأضافت، انها "سجلت 23 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الاخيرة".

واشارت الوزارة الى ان "عدد الملقحين خلال يوم واحد بلغ 90833، فيما بلغ مجموع الملقحين التراكمي 6117038".