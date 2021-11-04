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انخفاض في الوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "كوادرها سجلت 1152 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن شفاء 1839 مصاب".

وأضافت، انها "سجلت 23 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الاخيرة".

واشارت الوزارة الى ان "عدد الملقحين خلال يوم واحد بلغ 90833، فيما بلغ مجموع الملقحين التراكمي 6117038".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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