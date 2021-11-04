انت الان تتابع خبر انخفاض في الوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "كوادرها سجلت 1152 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن شفاء 1839 مصاب".
وأضافت، انها "سجلت 23 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الاخيرة".
واشارت الوزارة الى ان "عدد الملقحين خلال يوم واحد بلغ 90833، فيما بلغ مجموع الملقحين التراكمي 6117038".