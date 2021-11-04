انت الان تتابع خبر جريمة مروعة.. أم تذبح طفليها وتلقي بنفسها من الطابق الثالث والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أقدمت امرأة في تونس على ذبح ابنيها، مما تسبب في وفاة الابن مباشرة بينما تم نقل الطفلة وأمها، التي ألقت بنفسها من الطابق الثالث، الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.