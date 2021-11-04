انت الان تتابع خبر جوارديولا: رونالدو ماكينة أهداف و مباراة اليونايتد الأهم على الإطلاق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-11-04 | 13:07
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وصف المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد بماكينة اهداف، قبل لقاء الفريقين، يوم السبت القادم، في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.
وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "لم أشاهد مباراة يونايتد ضد أتالانتا، سأقوم بتحليلها، لدراسة نقاط القوة والضعف، ولكن أعلم تماما قوة مانشستر، ورأيتها بالفعل في الموسم الماضي". وأضاف ان "يونايتد يمتلك حاليا واحدا من أفضل اللاعبين في التاريخ، كريستيانو رونالدو، فهو ماكينة أهداف".
وتابع: "والآن مباراة مانشستر يونايتد تبقى الأهم على الإطلاق، بعدما حققنا فوزا كبيرا على كلوب بروج بأداء رائع ومميز، قفز بنا لصدارة المجموعة".
وأشار جوارديولا الى ان "الجماهير اندهشت بسبب تصريحي أن مباراة كلوب بروج في دوري الأبطال أهم من مواجهة مانشستر يونايتد".
وتابع: "والآن مباراة مانشستر يونايتد تبقى الأهم على الإطلاق، بعدما حققنا فوزا كبيرا على كلوب بروج بأداء رائع ومميز، قفز بنا لصدارة المجموعة".
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