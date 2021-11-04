الحكيم عن نتائج الانتخابات: لازلنا نعقد الأمل على المفوضية والقضاء

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، اليوم الخميس، ان مسؤولية الحكومة القادمة كبيرة ويجب أن تكون على قدر هذه المسؤولية، لافتاً الى ان تياره لازال يعقد الأمل على المفوضية والقضاء في التعامل مع الطعون بشأن الانتخابات.

وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان، ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية وخلال لقائه السفير الألماني مارتين ييغار شدد على أن المرحلة القادمة تحتاج إلى مزيد من الجهود لترسيخ الإستقرار الأمني والسياسي في العراق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وصولا إلى النهوض بالواقع الخدمي في البلاد"، مؤكدا أن "مسؤولية الحكومة القادمة كبيرة ويجب أن تكون على قدر هذه المسؤولية".

واشار الحكيم الى "أهمية حضور الشركات الألمانية في السوق العراقية واستثمار الفرص التي يقدمها العراق في مجالات الإعمار والبناء".

وعن نتائج الانتخابات أكد الحكيم موقفه بالقول "لازلنا نعقد الأمل على المفوضية والقضاء في التعامل مع الطعون والإشكاليات التي تطرحها القوى السياسية المعترضة على نتائج الإنتخابات بشفافية عالية"، مبينا "ضرورة اتباع السبل القانونية والسلمية للمطالبة بالحقوق".