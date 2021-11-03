نتائج الانتخابات وانتهاكات ديالى في نشرة السومرية

= تحذيرات من مخطط لابعاد القوى الوطنية عن المشهد السياسي،، والفتح يطالب القضاء بحسم ملف الانتخابات.

= الحكمة يعزو رفض الفتح للرئيس الصدري الى تداعيات حل الحشد.. ويؤكد عدم اتفاق الاطار الشيعي على اي مرشح.



= علاوي يحذر من تصاعد الانتهاكات في ديالى،، والحكيم يدعو وجهاء المحافظة الى ضبط النفس.