انت الان تتابع خبر نتائج الانتخابات وانتهاكات ديالى في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - =انتهاء عدّ وفرز المحطات المطعون بها في كركوك.. والمفوضية تؤكد: أغلب الطعون بلا أدلة.
= تحذيرات من مخطط لابعاد القوى الوطنية عن المشهد السياسي،، والفتح يطالب القضاء بحسم ملف الانتخابات.
= الحكمة يعزو رفض الفتح للرئيس الصدري الى تداعيات حل الحشد.. ويؤكد عدم اتفاق الاطار الشيعي على اي مرشح.
= علاوي يحذر من تصاعد الانتهاكات في ديالى،، والحكيم يدعو وجهاء المحافظة الى ضبط النفس.
= الحكمة يعزو رفض الفتح للرئيس الصدري الى تداعيات حل الحشد.. ويؤكد عدم اتفاق الاطار الشيعي على اي مرشح.
= علاوي يحذر من تصاعد الانتهاكات في ديالى،، والحكيم يدعو وجهاء المحافظة الى ضبط النفس.