انت الان تتابع خبر الحكيم يحذر من أجندات الفتن وعودة الصراعات الطائفية الى ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، أن محافظة ديالى لطالما مثلت مدينة للتآخي وعراقا مصغرا ومضربا للأمثال في التعايش السلمي بين أطيافها ومكوناتها وعشائرها.