الكمارك تضبط اربع شاحنات محملة بمواد مخالفة في المنطقة الشمالية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، ضبط اربع شاحنات محملة بمواد مخالفة في المنطقة الشمالية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها تمكنت من ضبط 4 شاحنات محملة بمواد متنوعة (كاربونات الكالسيوم + بصل تركي + علف تركي + كبدة دجاج مجمدة) من قبل قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية".



واضافت،انه"تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وفق قانون الكمارك النافذ".