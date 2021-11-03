انت الان تتابع خبر الكمارك تضبط اربع شاحنات محملة بمواد مخالفة في المنطقة الشمالية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، ضبط اربع شاحنات محملة بمواد مخالفة في المنطقة الشمالية.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها تمكنت من ضبط 4 شاحنات محملة بمواد متنوعة (كاربونات الكالسيوم + بصل تركي + علف تركي + كبدة دجاج مجمدة) من قبل قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية".
واضافت،انه"تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وفق قانون الكمارك النافذ".
واضافت،انه"تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وفق قانون الكمارك النافذ".